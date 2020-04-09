Oxfam: Yarım milyar insan daha yoksullukla karşı karşıya kalabilir

Örgüt, yoksul ülkeler için 2,5 trilyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.Londra merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam, acil önlem alınmazsa dünyada yarım milyar insanın pandemi nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Örgütün "Yoksulluk yerine onur" adlı raporu, pandemi nedeniyle ekonomilerin felç olduğu bu dönemin, 2018 verilerine oranla dünyadaki yoksullukta yüzde 6-8'lik artışı beraberinde getirebileceğine işaret ediyor.

King’s College London ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Oxfam için hazırladığı raporda bu durumun yoksullukla mücadelede 10 yıllık bir gerilemeye neden olabileceği, bu gerilemenin Sahra Altı Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 30 yıla kadar çıkabileceği belirtildi.

Virüsün neden olduğu resesyon sonucu gelirlerde görülecek yüzde 20'lik bir düşüş, rapora göre dünyada 548 milyon kişinin daha günlük kazancının 5.50 doların altına inmesi anlamına geliyor. Bu miktar, Dünya Bankası’nın orta üstü gelirli ülkeler için belirlediği uluslararası yoksulluk sınırı.