HABER

Oxfam'dan Rohingya kadınları için yardım çağrısı

20.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Bangladeş'teki Rohingya kadın mültecilerin sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını ve ihtiyaç duydukları malzemelere erişimleri olmadığını açıkladı.

Oxfam'dan Rohingya kadınları için yardım çağrısı

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rohingya kadın mültecilerin ciddi sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını açıkladı. Kurum, Bangladeş'teki kamplarda bulunan mülteci kadınlar ve kız çocuklarına daha fazla yardım malzemesi ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Oxfam'da uzman olarak görev yapan Dorothy Sang Berlin'de yaptığı açıklamada, kız çocukları ve kadınların Bangladeş'teki aşırı kalabalık kamplarda hijyen sorunu yaşadığını ve cinsel şiddet karşısında korumasız olduklarını belirtti. Sang, "Rohingya mülteci krizinin meydana gelme hızı, çok sayıda geçici yardım tesisinin aceleyle kurulmasına ve kadınların spesifik ihtiyaçlarının dikkate alınmamasına yol açtı" dedi.

Tuvalete gitmekten kaçınıyorlar

Oxfam, 482 hanenin kadın üyeleriyle bir anket düzenledi. Kurumun elde ettiği veriler, kadınların üçte birinin su almak ya da tuvalet ve duşları kullanma noktasında kendilerini güvensiz ya da huzursuz hissettiklerini ortaya koydu. Ankete katılan kadınlar, kamplardaki birçok tuvaletin çatısı ya da kapatılabilir kapısı olmadığını belirterek bunun cinsel istismar riskini artırdığını dile getirdi.

Diğer yandan çok sayıda kadın mülteci, tuvaleti daha az kullanmak için az yiyip içtiklerini ya da acil ihtiyaçlarını kulübe ya da çadırlarının yakınında giderdiklerini ifade etti. Kamplarda yaşayan kadınların yarısı ve kız çocuklarının dörtte üçü, adet günlerinde gerek duydukları hijyen malzemelerinin mevcut olmamasından yakındı.

Bangladeş'teki kamplarda, her hafta cinsiyet gerekçeli yüzlerce şiddet vakasıyla ilgili şikayette bulunulduğu belirtildi. Mülteci kamplarındaki her altı aileden birinin, eşleri kaybolduğu ya da öldüğü için yalnız anneler tarafından idare edildiği kaydedildi.

Yaklaşık bir yıl önce 700 bini aşkın Rohingya Müslümanı, Myanmar ordusu tarafından kendilerine uygulanan şiddet nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Yüzyıllardır halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ise Myanmar ordusunu bölgede "etnik temizlik" uygulamakla suçluyor.

dpa,BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gittiYeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti
Ekonomist Güngör Uras hayatını kaybettiEkonomist Güngör Uras hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

İlginizi Çekebilir

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!

İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.