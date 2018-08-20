Oxfam'dan Rohingya kadınları için yardım çağrısı

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rohingya kadın mültecilerin ciddi sağlık sorunları ve cinsel istismar tehdidi altında bulunduklarını açıkladı. Kurum, Bangladeş'teki kamplarda bulunan mülteci kadınlar ve kız çocuklarına daha fazla yardım malzemesi ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Oxfam'da uzman olarak görev yapan Dorothy Sang Berlin'de yaptığı açıklamada, kız çocukları ve kadınların Bangladeş'teki aşırı kalabalık kamplarda hijyen sorunu yaşadığını ve cinsel şiddet karşısında korumasız olduklarını belirtti. Sang, "Rohingya mülteci krizinin meydana gelme hızı, çok sayıda geçici yardım tesisinin aceleyle kurulmasına ve kadınların spesifik ihtiyaçlarının dikkate alınmamasına yol açtı" dedi.

Tuvalete gitmekten kaçınıyorlar

Oxfam, 482 hanenin kadın üyeleriyle bir anket düzenledi. Kurumun elde ettiği veriler, kadınların üçte birinin su almak ya da tuvalet ve duşları kullanma noktasında kendilerini güvensiz ya da huzursuz hissettiklerini ortaya koydu. Ankete katılan kadınlar, kamplardaki birçok tuvaletin çatısı ya da kapatılabilir kapısı olmadığını belirterek bunun cinsel istismar riskini artırdığını dile getirdi.