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'Oxford aşısı' maymunlar üzerinde olumlu sonuç verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Dünyada bilim insanları yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı bulmaya çalışırken, Oxford Üniversitesi yarışı önde götürüyor gibi duruyor. ABD'de maymunlar üzerinde yapılan aşı denemesinde umut verici sonuçlar alındı.

'Oxford aşısı' maymunlar üzerinde olumlu sonuç verdi

Birçok ekip aşılarının güvenli olup olmadığını görmek için birkaç yüz insan üzerinde klinik denemeler yapmak zorunda kaldı. Ancak Oxford'un Jenner Enstitüsü'ndeki bilim insanları geçen sene insanlara zararsız olduğu kanıtlanan bir aşıyı geliştirdiği için diğerlerinden bir adım önde başladı.

Jenner'dakiler bu aşıyı geçen sene eski bir koronavirüs türüne karşı geliştirmeye başlamıştı.

Bu sayede Oxford, salgın sırasında ilk aşamaları hızlıca aşabildi. Ekip, önümüzdeki ayın sonunda geliştirdiği aşıyı 6 binden fazla kişinin üzerinde denemeyi ve aşının sadece güvenli olduğunu değil, işe yaradığını da göstermek istiyor.

New York Times'ın aktardığına göre Oxford'daki bilim insanları şimdi denetleme kurumlarından 'acil durum onayı' bekliyor. Bilim insanları bu onayın alınması durumunda birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağını söyledi.

Oxford, beklediği onayı alabileceği yönde olumlu haberler aldı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.

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Oxford aşı maymun test

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