Oxford aşısı tartışması İngiltere basınında: 'Elde aşı olmayınca, askıya almak daha kolay'

İngiltere basınının manşetlerinde, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa Birliği ülkesinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almasıyla başlayan tartışmalar yer alıyor.

Son olarak Almanya, Fransa ve İtalya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durdurmuştu. Ancak uzmanlar aşının bu vakaları artırdığına dair bir kanıt bulunmadığını söylüyorlar.

Guardian, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) "Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerine ağır bastığı yönündeki" açıklamasını manşetten duyuruyor.

Haberde yer verilen açıklamada EMA "AB'de her yıl binlerce kişide farklı nedenlerden kan pıhtılaşması görülüyor. Aşılanmış kişilerdeki kan pıhtılaşması vakalarının sayısı, genel olarak nüfusta görülenden fazlaymış gibi görünmüyor" diyor.

Gazetenin konuyla ilgili analizinde de "Avrupa'nın Oxford aşısı konusundaki ihtiyatlı tavrında , bilimden daha fazlası var" deniliyor.