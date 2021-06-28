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Oxford Aşısının Üçüncü Dozu Güçlü Bağışıklık Tepkisi Oluşturuyor

28.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada aşının üçüncü dozunun antikoru ve T-hücresi olarak bilinen bağışıklık hücrelerini arttırdığı görüldü

Oxford Aşısının Üçüncü Dozu Güçlü Bağışıklık Tepkisi Oluşturuyor

Yapılan yeni bir araştırma, AstraZeneca aşısının üçüncü dozunun güçlü bir bağışıklığı tetiklediğini ortaya koydu. Araştırmacılar aşının üçüncü dozunun gerekliliği konusunda ise henüz bir bulgu olmadığını belirtti.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada aşının üçüncü dozunun antikoru ve T-hücresi olarak bilinen bağışıklık hücrelerini arttırdığı görüldü. Araştırmada aşının ikinci dozunun 45 haftaya kadar geciktirilebileceği ve bu dozun da güçlü bir bağışıklığı tetiklediği belirtildi.

İngiltere hükümeti sonbaharda aşının güçlendirici üçüncü dozunun uygulanmasına ilişkin planları değerlendirdiklerini açıkladı. İngiltere’de yetişkinlerin beşte üçü Corona virüsü aşısının her iki dozunu da yaptırdı.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Andrew Pollard aşının şu anda görülen varyantlara karşı da koruma sağladığına ilişkin bulguların üçüncü bir doza gerek olmayabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Pollard, “Bu noktada İngiltere nüfusunda yüksek düzeyde bir koruma sağlandığı ve bu korumanın kaybedildiğine ilişkin bir bulgu olmadığı için, başka ülkelerde hiç aşı yokken İngiltere’de üçüncü dozların verilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Daha önce yapılan araştırmalar Oxford Üniversitesi’nde üretilen ve lisansını AstraZeneca’nın aldığı aşının ikinci doz uygulamasının dört hafta yerine 12 hafta sonra yapıldığında daha etkili olduğunu göstermişti.

Yeni yapılan araştırmada da, 55 yaşın altında olan ve ikinci dozunu geç yaptırmış olan 30 katılımcı ile üçüncü doz aşının uygulandığı 90 katılımcı incelendi.

Araştırmanın bulguları, AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi viral vektör Corona aşılarının, bünyenin aşının genetik bilgisini veren vektörlere karşı bağışıklık geliştirmesi riski sebebiyle, etkisini kaybedebileceği yönündeki kaygıların giderilmesine de yardımcı oluyor.

Araştırma ekibinde yer alan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü’nden Teresa Lambe, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu aşıyı üçüncü bir güçlendirici doz olarak kullanamayacağımız konusunda bazı endişeler vardı. Verilerin böyle bir şeye işaret etmediği açık” ifadelerini kullandı.

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