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Oxford-AstraZeneca’nın üretildiği aşı tesisindeki şüpheli paket ile bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

28.01.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretildiği tesiste dün şüpheli paket alarmı verilmesinin ardından polis paket ile bağlantılı 53 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de dün Wrexham Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretiminin yapıldığı Wockhardt aşı tesisine sabah saatlerinde şüpheli paket ihbarı yapılmıştı.

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretildiği tesiste dün şüpheli paket alarmı verilmesinin ardından polis paket ile bağlantılı 53 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de dün Wrexham Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretiminin yapıldığı Wockhardt aşı tesisine sabah saatlerinde şüpheli paket ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış, tesiste üretime ara verilerek, çalışanlar tahliye edilmişti.

Aşı tesisine gönderilen şüpheli paket ile bağlantılı bir kişi gözaltına alındı. Kent polisi tarafından yapılan açıklamada, Kent bölgesinde bulunan Chatham şehrinde yaşayan 53 yaşındaki bir adamın aşı tesisine gönderilen şüpheli paket ile bağlantılı olduğu şüphesi ile gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, soruşturmanın Kent ve Essex Suçlar Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Üretim programı etkilenmedi
Wockhardt tarafından yapılan açıklamada ise, şüpheli paket nedeni ile üretime ara verilmesinin programı etkilemediği belirtilerek, “Dün gerçekleştirilen tahliye de üretimin durdurulması programımızı hiç bir şekilde etkilememiştir” denildi.
Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan paketin içerisinde ise ne olduğu bilgisi paylaşılmadı.

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