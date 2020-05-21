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Oxford'dan açıklama: Eylülde üretime geçilebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, testlerin başarılı olması halinde eylülden itibaren Oxford Ünivesitesi tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimine başlanabileceğini bildirdi.

Oxford'dan açıklama: Eylülde üretime geçilebilir

İlaç şirketinden yapılan açıklamada, testlerin başarıyla sonuçlanması halinde ilk etapta “AZD1222” adı verilen aşıdan 400 milyon doz üretilebileceğini, bu yıl ve gelecek yıl ise toplam 1 milyar aşı üretim kapasitesine ulaşılabileceğini belirtti.

AstraZeneca’nın açıklamasında, potansiyel aşı üretiminin birden fazla ülkede yapılabileceği, Hindistan Serum Enstitüsü gibi farklı ülkelerdeki sağlık birimleri ile ortaklıklar kurulabileceğini kaydetti.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, insanlar üzerinde testleri devam eden aşının başarılı sonuç vermeme ihtimalini de bulunduğu belirtildi.

Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse bağışıklık kazandıracak bir aşının hiçbir zaman bulunamayabileceğini söylemişti.

Geçen ay Oxford Üniversitesinin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca’nın Üst Yöneticisi Pascal Soriot, “Virüsü yenmemiz için acilen aşıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullanmıştı.

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