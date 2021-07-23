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Oxford: "Pfizer-BioNTech Aşısında İki Doz Arasındaki İdeal Süre 8 Hafta"

23.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısında, birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin uzamasının daha fazla antikor üretimi sağladığı belirlendi. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, iki doz arasındaki süre kısa olduğunda aşının koruyuculuğu azalıyor

Oxford: "Pfizer-BioNTech Aşısında İki Doz Arasındaki İdeal Süre 8 Hafta"

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısında birinci ve ikinci doz arasındaki sürenin uzamasının daha fazla antikor üretimi sağladığı belirlendi. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre iki doz arasındaki süre kısa olduğunda aşının koruyuculuğu azalıyor. Özellikle son dönemde dünyada etkili olmaya başlayan Delta varyantına karşı koruma sağlanması için de iki dozun da yapılmış olması gerekiyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar tek dozun Delta varyantına karşı korumada yetersiz kaldığını ilk dozun ardından zayıf kaldığını belirtti.

Oxford Üniversitesi uzmanlarının yaptıkları çalışmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süre uzatıldığında aşının koruyuculuğunun iki katına çıktığı ortaya çıktı. Corona virüse karşı sadece antikor değil T hücrelerinin de büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken uzmanlar, iki doz arasındaki sürenin uzatılması halinde T hücreleri seviyesinin de 1,6 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Araştırmada yer alan yöneticilerden biriğ olan Susanna Dunachie, iki dozun arasında olması gereken ideal sürenin eldeki verilere göre 8 hafta olması gerektiğini söyledi.

İngiltere, daha önce iki doz Pfizer-BioNTech aşısı arasındaki süreyi 12 hafta olarak açıklamış ardından 8 haftaya düşürmüştü.

Türkiye’de de son olarak alınan bir kararla BioNTech aşısı yaptıranlar için iki doz arasındaki süre 3 haftaya kadar indirildi.Hali hazırda Türkiye’de Çin Sinovac ve Alman BioNTech aşıları yapılıyor. Bilim Kurulu kararıyla bu aşılar 3 hafta arayla uygulanıyor.

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