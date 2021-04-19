Oxford Profesörü'nden koronaya satranç benzetmesi

İngiltere’de Oxford Üniversitesi Profesörü Oliver Pybus, koronavirüs mutasyonları ile insanlığın mücadelesini bir satranç müsabakasına benzetti. Bu satranç oyununda rakip olan Kovid-19’un ne yönde hamle yapacağının bilinmesinin imkansız olduğunu belirten Pybus, "Şu anda virüs, altında bulunduğu baskıya uyum sağlamak için az sayıda uygulanabilir hamleye sahip olabilir. Bu da aynı mutasyonların defalarca ortaya çıkmasına neden olabilir" dedi.

EN TEHLİKELİ MUTASYONLAR HANGİLERİ?

Kovid-19’un ortaya çıkışından itibaren çok kez mutasyona uğradığı ve değiştiği biliniyor. Ancak bazı mutasyonlar, endişe verici açıklamaların artmasına neden oldu. Virüs, doğası gereği insan vücudunda varlığını sürdürebilmek için mutasyon geçiriyor. Dünya genelinde özellikle Brezilya’da ortaya çıkan P1 varyantı ve Güney Afrika varyantı olarak bilinen E484K varyantı, bilim insanlarını endişelendiriyor. Bu varyantlara sahip birçok kişi tespit edilse de henüz bu varyantların etkileri tespit edilemedi. Ancak bilim insanları, özellikle bu iki varyantın tehlikeli olduğunda hemfikir.