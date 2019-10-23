Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesine ilişkin, "Türkiye, kendine has iklimi ve bitki örtüsüyle zengin bir ülke. Oxford Sözlüğü'ne girecek en az 500 ürünümüz var." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yer almasını değerlendirdi.

Sözlükte simidin "Türkiye menşeli, pişirmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü" olarak tarif edildiğini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Simit Türkiye'nin birçok ilinde üretiliyor ancak sözlükte tarif edilen pekmeze bulanarak pişirilen simit, Ankara simididir. İlimize özgü bu ürünün coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuş ve 2017 yılında tescil almıştık. Bu gelişmeyle simidin uluslararası tanıtımını Oxford yapmış oldu."

Baran, ATO olarak üretildiği yörenin özelliklerini gösteren coğrafi işaretler konusuyla yakından ilgilendiklerini ve eylül ayında "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni gerçekleştirdiklerini belirtti.