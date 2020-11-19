Oxford'un korona aşısından bir iyi haber daha geldi!

Oxford üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ileri aşama denemelerinin sonuçlarının Aralık ayının ikinci yarısında ortaya çıkacağı belirtildi.

Denemelerin denetimini de yürüten Oxford Aşı Grubu direktörü Andrew Pollard, aşının hastalığın ilerlemesini durdurduğunu söylemek için çok erken olup olmadığı sorulduğunda, "Henüz tam olarak bu noktaya gelmedik. Belli ki acele etmeyeceksiniz" dedi.

Aşı üretim için ilaç şirketi AstraZeneca'ya lisanslanmıştı.

BBC Radio'ya açıklamada bulunan Pollard deneme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna, "Yaklaşıyoruz ve ilerlemeye bağlı olarak kesinlikle noelden önce olacak" cevabını verdi.

BIONTECH/PFIZER VE MODERNA'NIN GERİSİNDE KALDI

Öte yandan Oxford/ AstraZeneca’nın aşı adayı, pandemiye karşı verilen mücadelede en çok umut veren adaylardan biriydi. Ancak Pfizer/ BioNTech ve Moderna Inc, son aşama deneme verilerini yayımlayarak aşılarının sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94,5 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Dün Pfizer/BionTech’ten yapılan açıklamada, 6 ülkede 43 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının 65 yaş üstü insanlarda ise yüzde 94 üzerinde koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkiye neden olmadığı belirtildi.

Diğer yandan, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının her ikisi de mesajcı RNA(mRNA) olarak bilinen yeni bir teknoloji kullanıyor, Oxford/AstraZeneca ise şempazelerde bulunan yaygın bir nezle virüsünün zayıflatılmış halini kullanarak bir viral vektör aşısı geliştiriyor.



