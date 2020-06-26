Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

The Guardian gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi bu araştırma sonucuna 45 ülkeyi kapsayan uzun bir araştırma sonucunda ulaştı.

İşte araştırmaya göre Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke.

1- Almanya

2- Ukrayna

3- ABD

4- İsviçre

5- Bangladeş

6- Fransa

7- İsveç

8- İran

9- Endonezya

10- Suudi Arabistan

Bu 10 ülkeden çoğu Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirleri mayıs ayında gevşetmeye başlamıştı.

ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI

Araştırmada Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'nın ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olduğu açıklandı.

Ancak yetkililer bu ülkelerin yine de vaka artışlarını gözlemlemesi ve artışı takip ve kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.

