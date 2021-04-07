Oxford Üniversitesi Çocuk ve Gençlerde Aşı Deneyini Durdurdu

Beyinde kan pıhtılaşmasına bağlı ölümlere neden olduğu öne sürülerek bir çok Avrupa ülkesince uygulaması durdurulan Oxford/AstraZeneca aşısı şimdi de ana vatanı İngiltere’de endişelerin odağında. Oxford Üniversitesi çocuk ve gençler üzerinde devam eden aşı deneylerinin tedbiren durdurulduğunu açıkladı. İngiltere’de hükümetin üst düzey aşı danışmanı da, aşının 50 yaşın altındaki kişilere uygulanmasının da durdurulması gerektiğini söyledi. Danışman, "Aşının neden olduğu pıhtılaşma riski netleştirilene kadar aşının uygulaması geçici olarak durdurulmalı" dedi. Aşılama ve bağışıklık kazandırma ortak komisyonu (JCVI) üyesi Dr. Maggie Wearmouth, tamamen emin olana dek, aşı dağıtımını ağırdan almanın akıllıca bir adım olacağına işaret etti. “Hiçbir şeyin üzerini örtmediğimizi kamuoyu bilmeli” The Daily Telegraph gazetesine konuşan Dr. Wearmouth, sözlerinin kişisel görüşünü yansıttığını vurgularken, "Bu konu halkın güvenliği ve güveni konusudur; hiçbir şeyin üzerini örtmediğimizi kamuoyu bilmeli" ifadesini kullandı.

Dr. Wearmouth, hedeflenen aşılama hızını ve ulaşılması gereken sayıyı kastederek, "Hedefleneni körü körüne takip etmek için burada değiliz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu. Bu gelişme İngiltere’de 18-49 yaş aralığına aşı dağıtımının başlatılması öncesinde ortaya çıktı. Aşılama ve bağışıklık kazandırma ortak komisyonundan gelecek tavsiyelerin, Sağlık Bakanlığı'nın planlarını değiştirebileceğine dikkati çeken Dr. Wearmouth, bu tavsiyelerin ihtiyatlı ve acele etmeden verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sağlık bakanına bir tavsiyede bulunup sonra da onu değiştirmek zorunda kalmak istemeyiz" dedi. Dr. Wearmouth aşıya elverişli olan kişilerin cesaretini kırmaktan ya da bu kişileri gereksiz yere cesaretlendirmekten kaçınmak gerektiğini de belirtti. Oxford Üniversitesi çocuk ve gençlerde deneyi durdurdu Bu haber İngiltere’deki aşı planlarında değişikliklere şimdiden neden olmaya başladı. Aşının geliştirildiği Oxford Üniversitesi, çocuk ve gençler üzerinde devam eden aşı deneylerinin tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

‘Henüz büyük risk değil’ İngiltere’de bu aşının uygulandığı 18 milyon kişiden otuzunda beyinde kan pıhtılaşmasına rastlanmış, yedi kişinin de bu yüzden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Dr. Wearmouth, bu durumun yaş ve sağlık geçmişiyle de bağlantılı olabileceği ihtimalini göz önüne alarak, aşı ve bağışıklık kazandırma komisyonunun durumu henüz ‘büyük risk’ olarak görmediğini belirtti. Ne aşı olacakların güvenini kaybetmek ne de aşıları buzdolabında bekletmek istediklerini belirten bilim danışmanı, "Halk yanlış değerlendirmeye tabi tutulmuş gibi de hissetmemeli" dedi. “Durumun adı acilen konmalı” Aynı komisyonun diğer üyesi Profesör Adam Finn’e göre "bu durumun adını hemen koymak" gerekiyor. Komisyon adına konuşmadığını belirterek görüşlerini BBC Newsnight programında aktaran Profesör, herkesin bu konu üzerinde büyük bir ciddiyetle durduğunu ve sorunun temeline inilmesi gerektiğini belirtti. Aşıda hız ve bilimsel netlik arasındaki ince bir çizgide ilerlerlerken aynı zamanda kamuoyunun da önemli gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Profesör Finn, bu yüzden meselenin adının acilen konulmasından yana olduğunu söyledi.