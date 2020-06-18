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Oxford Üniversitesi Oriel Koleji sömürgeci Cecil Rhodes'un heykelinin kaldırılmasını istedi

18.06.2020 01:33 | Son Güncelleme

Kolej yönetimi Çarşamba günü açıkladığı kararla, konuyla ilgili nihai değerlendirme için bağımsız bir inceleme komisyonu kurulacağını açıkladı. Öğrencler, 19'uncu yüzyılda yaşamış iş insanı Cecil Rhodes'un heykelinin kaldırılması için dört yıldır kampanya yürütüyordu.

Oxford Üniversitesi Oriel Koleji sömürgeci Cecil Rhodes'un heykelinin kaldırılmasını istedi

Oxford Üniversitesi Oriel Koleji, 19'uncu yüzyılda yaşamış emperyalist siyasetçi ve iş insanı Cecil Rhodes'un heykelinin kaldırılmasını istediğini açıkladı. Kolej yönetimi Çarşamba günü, konuyla ilgili nihai değerlendirme için bağımsız bir inceleme komisyonu kurulacağını duyurdu.

Oriel Koleji'nin öğrencileri, 19'uncu yüzyılda yaşamış iş insanı Cecil Rhodes'in heykelinin kaldırılması için dört yıldır kampanya yürütüyordu.

2015 yılında başlayan kampanya, son dönemde ırkçılık karşıtı protestolarla birlikte yeniden canlanmıştı.

Heykelin kaldırılması için kampanya yürütenler, Cecil Rhodes'in "emperyalizmin ve ırkçılığın sembolü" olduğunu söylüyor.

Oriel Koleji'nin yönetiminden yapılan açıklamada ise kurulacak komisyonun, siyah, Asya kökenli ve etnik azınlıkladan öğrencilerin sayısının artırılmasını da ele alacağı belirtildi.

Oxford Üniversitesi önündeki protesto

Oxford Üniversitesi'nde Cecil Rhodes adına bir de burs programı bulunuyor ve oluşturulacak komisyon bu programı da gözden geçirecek.

"Rhodes Düşmeli" kampanyasını yürüten öğrenci ve akademisyenler "umutlu" olduklarını ancak heykeli kaldırana kadar üniversite binalarındaki "emperyal ve kolonyal ikonografiye karşı" protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Ancak Oxford Üniversitesi'nde heykelin kaldırılmasını desteklemeyenler de var.

BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi Rektör Yardımcısı Louise Richardson, "Aydınlanmaya giden yolun tarihimizi saklamaktan geçtiğini düşünmüyorum" dedi.

De Beers madencilik şirketinin kurucusu Cecil Rhodes'un Güney Afrika'da Cape Town Üniversitesi'ndeki heykeli 2015'te kaldırılmıştı.

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