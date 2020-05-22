HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Oxford Üniversitesi Sıtma İlacını Sağlık Çalışanlarında Deneyecek

Oxford Üniversitesi Sıtma İlacını Sağlık Çalışanlarında Deneyecek

22.05.2020 02:25 | Son Güncelleme

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığını açıkladığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı incelenecek. İlaç ilk olarak İngiltere’deki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarında denenecek

Oxford Üniversitesi Sıtma İlacını Sağlık Çalışanlarında Deneyecek

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığını açıkladığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı incelenecek. İlaç ilk olarak İngiltere’deki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarında denenecek.

Reuters’ın haberine göre, araştırma kapsamında Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika’daki 40 binden fazla sağlık çalışanında ilacın etkisi test edilecek. Corona virüsüne yakalanmamış olan tüm sağlık çalışanları araştırmaya katılabiliyor.

Sağlık çalışanlarıyla 3 ay boyunca kontrollu deney

İngiltere’deki sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca hidroksiklorokin ya da bilimsel araştırmalarda deneye konu olan ilacın etkisinin anlaşılması için kontrol gruplarında kullanılan ancak bir etkisi olmayan plasebo verilecek. Araştırmanın Asya ayağına katılanlara da klorokin verilecek.

Başkan Trump’ın Nisan ayındaki basın toplantılarında adını sıklıkla gündeme getirmesinden bu yana ilaca ilgi yoğun. Trump geçtiğimiz günlerde de ilacı her gün kullanmaya başladığını açıklamış, Çarşamba günü de dozunu 1-2 gün içinde tamamlayacağını söylemişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilacın Corona virüsü hastalarında kısıtlı olarak kullanılmasına onay vermiş ancak kalp ritmi sorunlarına yol açtığı için klinik araştırma amacı dışında kullanılmasına onay vermemişti.

“Virüse yakalanma riskini azalttığı anlaşılırsa bu çok önemli olur”

Laboratuvar çalışmalarından elde edilen bulgular ilaca ilişkin umut verse de bu sonuçların ilacın virüse karşı etkisini kesin olarak kanıtlamadığı belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibinde yer alan Nicholas White, “Klorokin ya da hidroksiklorokinin Covid-19’a karşı yararlı ya da zararlı olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Çalışmayı Nicholas White ile birlikte yürüten Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi’nden Martin Llewelyn de, “Herkesin erişebileceği, güvenli ve etkili bir aşı bulunması uzun zaman alabilir. Eğer klorokin ve hidroksiklorokin gibi iyi tolere edilen ilaçların Corona virüsüne yakalanma riskini azalttığı belirlenirse, bu çok değerli olur” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Alzheimer genetik mi? Bu belirtilere dikkatAlzheimer genetik mi? Bu belirtilere dikkat
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarm verildi! İkinci dalga...

Alarm verildi! İkinci dalga...

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

Transferde G.Saray'ı yıkan haber!

Transferde G.Saray'ı yıkan haber!

Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti! Acı haber

Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti! Acı haber

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En Detaylı Astım Rehberi: Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Uzmanlar uyarıyor! Öksürük ve nefes darlığı varsa...

En Detaylı Alzheimer Rehberi: Belirtileri, Testi ve Tedavisi

Alzheimer genetik mi? Bu belirtilere dikkat

Detaylı Kireçlenme Rehberi: Nedir? Neden Olur? Belirtileri Neler?

Merdiven inip çıkarken ağrı hissediyorsanız dikkat!

Balgam: Neden Olur? Nasıl Oluşur ? Ne İyi Gelir?

Dikkat! Öksürük artışı ve boğaz tahrişi yaşıyorsanız...

Balgam Nasıl Atılır? Balgam Söktürücü Tarifler, İlaçlar ve Bitkiler

Balgam çıkarmak akciğerleri temizler mi?

Ayak ve Tırnak Mantarı Rehberi: Nasıl Geçer? Tedavi, İlaçlar Neler?

Sirke ekleyip soğuyana kadar ayağınızı içinde tutarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.