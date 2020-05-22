Oxford Üniversitesi Sıtma İlacını Sağlık Çalışanlarında Deneyecek

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığını açıkladığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı incelenecek. İlaç ilk olarak İngiltere’deki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarında denenecek.

Reuters’ın haberine göre, araştırma kapsamında Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika’daki 40 binden fazla sağlık çalışanında ilacın etkisi test edilecek. Corona virüsüne yakalanmamış olan tüm sağlık çalışanları araştırmaya katılabiliyor.

Sağlık çalışanlarıyla 3 ay boyunca kontrollu deney

İngiltere’deki sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca hidroksiklorokin ya da bilimsel araştırmalarda deneye konu olan ilacın etkisinin anlaşılması için kontrol gruplarında kullanılan ancak bir etkisi olmayan plasebo verilecek. Araştırmanın Asya ayağına katılanlara da klorokin verilecek.

Başkan Trump’ın Nisan ayındaki basın toplantılarında adını sıklıkla gündeme getirmesinden bu yana ilaca ilgi yoğun. Trump geçtiğimiz günlerde de ilacı her gün kullanmaya başladığını açıklamış, Çarşamba günü de dozunu 1-2 gün içinde tamamlayacağını söylemişti.