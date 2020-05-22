Oxford Üniversitesi Sıtma İlacını Sağlık Çalışanlarında Deneyecek

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kullandığını açıkladığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı incelenecek. İlaç ilk olarak İngiltere’deki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarında denenecek.
Reuters’ın haberine göre, araştırma kapsamında Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika’daki 40 binden fazla sağlık çalışanında ilacın etkisi test edilecek. Corona virüsüne yakalanmamış olan tüm sağlık çalışanları araştırmaya katılabiliyor.
Sağlık çalışanlarıyla 3 ay boyunca kontrollu deney
İngiltere’deki sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca hidroksiklorokin ya da bilimsel araştırmalarda deneye konu olan ilacın etkisinin anlaşılması için kontrol gruplarında kullanılan ancak bir etkisi olmayan plasebo verilecek. Araştırmanın Asya ayağına katılanlara da klorokin verilecek.
Başkan Trump’ın Nisan ayındaki basın toplantılarında adını sıklıkla gündeme getirmesinden bu yana ilaca ilgi yoğun. Trump geçtiğimiz günlerde de ilacı her gün kullanmaya başladığını açıklamış, Çarşamba günü de dozunu 1-2 gün içinde tamamlayacağını söylemişti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilacın Corona virüsü hastalarında kısıtlı olarak kullanılmasına onay vermiş ancak kalp ritmi sorunlarına yol açtığı için klinik araştırma amacı dışında kullanılmasına onay vermemişti.
“Virüse yakalanma riskini azalttığı anlaşılırsa bu çok önemli olur”
Laboratuvar çalışmalarından elde edilen bulgular ilaca ilişkin umut verse de bu sonuçların ilacın virüse karşı etkisini kesin olarak kanıtlamadığı belirtiliyor.
Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibinde yer alan Nicholas White, “Klorokin ya da hidroksiklorokinin Covid-19’a karşı yararlı ya da zararlı olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.
Çalışmayı Nicholas White ile birlikte yürüten Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi’nden Martin Llewelyn de, “Herkesin erişebileceği, güvenli ve etkili bir aşı bulunması uzun zaman alabilir. Eğer klorokin ve hidroksiklorokin gibi iyi tolere edilen ilaçların Corona virüsüne yakalanma riskini azalttığı belirlenirse, bu çok değerli olur” ifadelerini kullandı.
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