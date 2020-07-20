Oxford Üniversitesi'nde deney aşamasında olan Corona aşısının ilk test sonuçları, aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığını gösterdi.

Oxford \u00dcniversitesi'nde deney a\u015famas\u0131nda olan Corona a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n ilk test sonu\u00e7lar\u0131, a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli oldu\u011fu ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kilolu foto\u011fraflar\u0131 olay olmu\u015ftu! Sevgilisiyle el ele g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiPedofili zanl\u0131s\u0131n\u0131 13\u2019\u00fcnc\u00fc kattan atlayarak yakalad\u0131TOGG'da kullan\u0131lan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?