Oxford Ünversitesi'nini geliştirdiği koronavirüs aşısı Eylül'e hazır olacak mı?
Oxford Ünversitesi'nini geliştirdiği koronavirüs aşısı Eylül'e hazır olacak mı?
20.04.2020 21:00 |
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Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının ayrıntılarının BBC'den Andrew Marr'a anlattı. Normalde 5 yıl sürecek aşı geliştirme sürecini 4 aya indirmeye çalıştıklarını belirten Prof. Gilbert, "Olasılıklar iyi görünüyor ama aşının tamamen güvenli olduğu bir aşamaya gelene dek çok fazla deneme yapmamız gerekiyor." dedi.
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