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  4. Oxford Ünversitesi'nini geliştirdiği koronavirüs aşısı Eylül'e hazır olacak mı?

Oxford Ünversitesi'nini geliştirdiği koronavirüs aşısı Eylül'e hazır olacak mı?

20.04.2020 21:00 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının ayrıntılarının BBC'den Andrew Marr'a anlattı. Normalde 5 yıl sürecek aşı geliştirme sürecini 4 aya indirmeye çalıştıklarını belirten Prof. Gilbert, "Olasılıklar iyi görünüyor ama aşının tamamen güvenli olduğu bir aşamaya gelene dek çok fazla deneme yapmamız gerekiyor." dedi.

Oxford Ünversitesi'nini geliştirdiği koronavirüs aşısı Eylül'e hazır olacak mı?

Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının ayrıntılarının BBC'den Andrew Marr'a anlattı.

Normalde 5 yıl sürecek aşı geliştirme sürecini 4 aya indirmeye çalıştıklarını belirten Prof. Gilbert, "Olasılıklar iyi görünüyor ama aşının tamamen güvenli olduğu bir aşamaya gelene dek çok fazla deneme yapmamız gerekiyor." dedi.

Önümüzdeki günlerde gönüllüler üzerinde klinik deneylerin başlayacağı bilgisini veren Gilbert, süreci şöyle anlattı:

"Gönüllülerin bir kısmına menenjit, bir kısmına da koronavirüs aşısı yapacağız. Sonra bu insanların koronavirüsle enfekte olmasını bekleyeceğiz. Semptom gösterenler bize geldiğinde testlerini yapacağız ve tabii biz koronavirüsle enfekte olanların menenjit aşısı olan gruptan insanlar olmasını bekliyoruz. Bu da bizi, koronavirüs aşısının aşılanan yaş grubunda işe yaradığı sonucuna götürecek" dedi.

Gilbert, koronavirüsün mutasyon geçirdiği ve bu nedenle geliştirilecek aşının yeni mutasyona karşı koruma sağlayamayabileceği yorumlarına ise, "Kuş gribi gibi virüslerin çok daha sık mutasyona geçirdiğini biliyoruz. Ancak insandan insana geçerken çok az mutasyon geçirse de koronavirüs ailesininin türlerinde daha az değişim söz konusu" yanıtını verdi.

Ünlü İngiliz bilim insanı Times'a konuştu: Koronavirüs aşısı Eylül'de hazır olabilir

Avustralyalı bilim insanları aşı denemelerine başladı

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