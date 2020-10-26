Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı yaşlıları da koruyor!

Koronavirüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor. Çalışmalarda en önde gösterilen adaylardan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın aşısıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’ta yer alan habere göre, Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı, corona virüsünde en riskli grup olarak gösterilen yaşlılarda güçlü bir bağışıklık yaratmayı başardı. Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, aşının vücuttaki koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini artırdığı, bunun da hastalığı ağır geçirme ve ölüm ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.

YAŞ EN BÜYÜK FAKTÖRLERDEN

Yaş, Covid-19 salgını başladığından bu yana en büyük risk faktörlerinden biri. Yaş ilerlemesiyle birlikte bağışıklık sistemi zayıflarken, korunmaya en çok ihtiyaç duyan grubunu yaşlılar oluşturuyor. Ancak son veriler öncesinde aşının yaşlılar üzerinde güçlü bir etki yaratıp yaratmayacağı merak unsuruydu.