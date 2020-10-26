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Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı yaşlıları da koruyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşısı adayları arasında en önde gösterilen Oxford ve AstraZeneca'nın ortak çalışmasının, en riskli grup olarak gösterilen yaşlılarda güçlü bir bağışıklık yaratmayı başardığı ortaya çıktı. Aşının ileri yaş grubunda da vücuttaki koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini artırdığı belirtildi.

Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı yaşlıları da koruyor!

Koronavirüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler adeta yarışa girerken, aşılarla ilgili birbiri ardına muhtemel tarihler açıklanıyor. Çalışmalarda en önde gösterilen adaylardan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın aşısıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’ta yer alan habere göre, Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı, corona virüsünde en riskli grup olarak gösterilen yaşlılarda güçlü bir bağışıklık yaratmayı başardı. Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, aşının vücuttaki koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini artırdığı, bunun da hastalığı ağır geçirme ve ölüm ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.

YAŞ EN BÜYÜK FAKTÖRLERDEN

Yaş, Covid-19 salgını başladığından bu yana en büyük risk faktörlerinden biri. Yaş ilerlemesiyle birlikte bağışıklık sistemi zayıflarken, korunmaya en çok ihtiyaç duyan grubunu yaşlılar oluşturuyor. Ancak son veriler öncesinde aşının yaşlılar üzerinde güçlü bir etki yaratıp yaratmayacağı merak unsuruydu.

56 GÜN BOYUNCA ANTİKOR

Sonuçları The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 18-55 yaş arasındaki sağlıklı gönüllülere uygulanan aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Temmuz ayında elde edilen verilere göre vücudun 56 gün boyunca antikor ve T hücresi ürettiği vurgulandı. Sonuçları yorumlayan Nottingham Üniversitesi’nden Viroloji Profesörü Jonathan Ball, “Laboratuvarda elde ettikleri bulgular, 55 yaşa kadar olan grupta aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyorsa, bu daha ileri yaş grubu için de umut verici bir işaret” dedi.

BAHARA KADAR GENİŞ UYGULAMA YOK

İngiltere’de hükümetin salgınla ilgili politikalarına danışmanlık yapan isimlerden Patrick Vallance, geçtiğimiz perşembe günü Downing Street’te katıldığı basın toplantısında aşıya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Vallance, aşı çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiğini söylese de, “Aşının geniş çaplı olarak uygulanmasının önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar mümkün görmüyorum” ifadelerini kullandı.

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