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'Oxfordlu Rümeysa' tartışma yaratınca; AK Partili Kadak "Burslu okudum" demişti! Servet ödemek zorundaymış...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.11.2024 11:44
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Istakoz paylaşımı ile eleştirilerin hedefi olan AK Partili Şebnem Bursalı'nın 'Oxfordlu Rümeysa' paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Konu gündem olunca açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, burslu okuduğunu belirtmişti. Okulun sitesinde 'tam burslu' öğrenci seçeneği görülmezken, 2 adet burs imkanı görüldü. En yüksek burstan faydalanmaya hak kazanan bir öğrencinin ise TL ile 2 milyon 622 bin lira ödemek zorunda olduğu anlaşıldı.

'Oxfordlu Rümeysa' tartışma yaratınca; AK Partili Kadak "Burslu okudum" demişti! Servet ödemek zorundaymış...

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yaptığı 'Oxfordlu Rümeysa' paylaşımı tepkileri de beraberinde getirmişti. Bursalı'nın paylaşımından sonra konu gündem olurken, Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı "The Scholarships for Women" programı ile yüksek lisans eğitimi alan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak açıklamalarda bulunmuştu.

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"4 KİŞİNİN FAYDALANABİLDİĞİ BU BURSA HAK KAZANDIĞIM İÇİN MİNNETTARIM"

İngiltere'de ücretsiz eğitim olmadığına dikkat çeken Kadak, "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmi bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım" ifadelerini kullandı ve yüksek lisans programı için herhangi bir ücret ödemediğini söyledi.

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'TAMAMEN BURSLU' ÖĞRENCİ SEÇENEĞİ BULUNMUYOR

Sözcü'nün haberine göre; Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde söz konusu programın ortalama 121 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 324 bin TL) olduğu görüldü. Öte yandan program için de 'tamamen burslu' öğrenci seçeneğinin olmadığı görüldü.

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2 FARKLI BURS MEVCUT

Buna karşın üniversitenin öğrencilere sunduğu iki farklı burs seçeneği var. Bunlardan ilki 'Forté Foundation' adıyla sağlanan ve yalnızca kadın öğrencilere yönelik 37 bin 500 sterlin indirim uygulanan burs programı. Diğer burs ise 'Club MBA' bursu. Bu burs ile de öğrencilerin eğitim ücretlerinde yüzde 30'luk indirim yapılmasına imkan sağlanıyor.

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EN DÜŞÜK 2 MİLYON 622 BİN LİRA ÖDEMEK DURUMUNDA

'Forté Foundation' bursundan yararlanan öğrenciler TL ile 3 milyon 674 bin TL ödemek durumunda. En yüksek burs olan 'Club MBA' bursundan yararlanacak olan öğrenciler de yine TL ile 2 milyon 662 bin TL ödeme yapmak zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Rümeysa Kadak Oxford Üniversitesi burs ak parti
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