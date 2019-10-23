Oxford’tan istifa etti, Türkiye’nin ilk görüntüleme laboratuvarını kuruyor

Oxford Üniversitesinden istifa edip Türkiye’ye yerleşen ve Ege Üniversitesinde çalışmaya başlayan Dr. Özkan Doğanay, gururlandıran bir projeyi hayata geçirmeyi hazırlanıyor. Proje kapsamında, Türkiye’de ilk, dünyanın ise ilk 5 kurum arasına girecek bir görüntüleme merkezi oluşturulacağı, laboratuvar sayesinde; Astım, KOAH, akciğer kanseri gibi yaygın hastalıklara erken tanı konulabileceği bildirildi.

Oxford Üniversitesinden istifa eden Dr. Özkan Doğanay, Ege Üniversitesi çatısı altında çalışmalarına başladı. Dr. Doğanay ve ekibi, ayağının tozuyla da Akciğer görüntüleme laboratuvarı projesinin startını verdi. Laboratuvarın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulacağı ifade edilirken TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi desteği ile kurulacak laboratuvarın faaliyete geçmesi ile ilk üç yıl içinde piyasa değeri 1-5 milyon TL arasında değişen medikal görüntüleme cihazlarının imal edilmesinin planlandığı açıklandı.

"Çalışma grubu oluşturduk"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar konusunda bilgi aldı. Ege Üniversitesinde heyecanlı günlerden birini yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, "TÜBİTAK nezdinde başlayan tersine beyin göçü, bilimsel iş gücü, insan kaynağı seferberliğini Ege Üniversitesi olarak biz de bugün Özkan hocamızla birlikte yaşıyoruz. Özellikle medikal görüntüleme gibi ülke olarak dışarı bağımlı olduğumuz bir alanda Oxford Üniversitesinde kariyer yapmış, bu konunun uzmanı bir Türk bilim insanını ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hastanemizde medikal görüntülemeye dair birçok alanda tecrübesinden yararlanacağımız hocamız ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Buradaki çalışmalarımız ülkemizin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine katkı sunacak. Hocamıza üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Kendisine ve bu projede yer alacak akademisyenlerimize başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.