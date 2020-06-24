Oxford’un Aşı Deneyine Güney Afrika da Katıldı

Oxford Üniversitesi’nin Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşı adayının İngiltere'de başlatılan klinik deneylerine Brezilya’nın ardından Güney Afrika da katıldı. Oxford’un Afrika kıtasında insanlar üzerindeki ilk deneyleri, Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi işbirliği ile yürütülecek.

Afrika kıtasındaki ilk deneylere 18 ile 65 yaş arası 2 bin gönüllü katılacak. Bu gönüllüler arasında AIDS’e neden olan insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) taşıyıcıları da olacak. Katılımcılar aşılandıktan sonra, 12 ay boyunca takip edilecek ve aşının COVID-19’a karşı koruma sağlayıp sağlamadığına bakılacak.

AZD1222 adıyla da bilinen "ChAdOx1 nCoV-19" aşısı, önce Oxford bilim adamlarınca geliştirildi. Oxford daha sonra deneyler ve üretim için İngiliz-İsveç ecza şirketi AstraZeneca ile işbirliğine gitti.

Aşı adayının İngiltere’deki klinik deneylerine 4 bin gönüllü katılıyor. Oxford Üniversitesi 10 bin katılımcının daha deneylere dahil edileceğini belirtiyor.

Aynı aşının ABD’de yürütülmesi planlanan deneylerinin ise 30 bin katılımcı ile daha da kapsamlı olması bekleniyor.