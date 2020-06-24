HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Oxford’un Aşı Deneyine Güney Afrika da Katıldı

Oxford’un Aşı Deneyine Güney Afrika da Katıldı

24.06.2020 22:52 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi’nin Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşı adayının İngiltere'de başlatılan klinik deneylerine Brezilya’nın ardından Güney Afrika da katıldı. Oxford’un Afrika kıtasında insanlar üzerindeki ilk deneyleri, Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi işbirliği ile yürütülecek

Oxford’un Aşı Deneyine Güney Afrika da Katıldı

Oxford Üniversitesi’nin Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşı adayının İngiltere'de başlatılan klinik deneylerine Brezilya’nın ardından Güney Afrika da katıldı. Oxford’un Afrika kıtasında insanlar üzerindeki ilk deneyleri, Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi işbirliği ile yürütülecek.

Afrika kıtasındaki ilk deneylere 18 ile 65 yaş arası 2 bin gönüllü katılacak. Bu gönüllüler arasında AIDS’e neden olan insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) taşıyıcıları da olacak. Katılımcılar aşılandıktan sonra, 12 ay boyunca takip edilecek ve aşının COVID-19’a karşı koruma sağlayıp sağlamadığına bakılacak.

AZD1222 adıyla da bilinen "ChAdOx1 nCoV-19" aşısı, önce Oxford bilim adamlarınca geliştirildi. Oxford daha sonra deneyler ve üretim için İngiliz-İsveç ecza şirketi AstraZeneca ile işbirliğine gitti.

Aşı adayının İngiltere’deki klinik deneylerine 4 bin gönüllü katılıyor. Oxford Üniversitesi 10 bin katılımcının daha deneylere dahil edileceğini belirtiyor.

Aynı aşının ABD’de yürütülmesi planlanan deneylerinin ise 30 bin katılımcı ile daha da kapsamlı olması bekleniyor.

Corona virüsü tedbirlerini geçen ay gevşetmeye başlayan Güney Afrika, kıta genelinde en fazla vaka oranına sahip ülke. Ülkede 100 binden fazla vaka ve 2 binden fazla can kaybı var. Dünya Sağlık Örgütü de Afrika kıtasının, pandeminin yeni merkez üssü olabileceği konusunda uyarıyor.

Güney Afrika’nın aşı denemelerine katılması, kıtanın ucuz aşıya erişimini sağlamak ve son sıralara kalmama umutlarını da arttırıyor.

Ancak bu tür yeni tıbbi girişimler, Afrika’da her zaman şüpheyle karşılanıyor. Zira geçmişte büyük ecza firmalarının Afrikalılar’ı “kobay’’ olarak kullandığı biliniyor.

Öte yandan Londra’da Imperial College araştırmacıları potansiyel Corona virüsü aşısının ilk insanlı deneyleri kapsamında birinci aşama dozları vermeye başladı. Yaklaşık 300 gönüllünün ilerleyen haftalarda aşılanması bekleniyor.

Deneyin ilk evresinin tamamlanmasının ardından Ekim’de 6 bin kişilik bir deney planlanıyor. Imperial College ekibi, aşının 2021 başında İngiltere ve diğer ülkelere dağıtılacağını umuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Boşanan insanlar daha erken ölüyorBoşanan insanlar daha erken ölüyor
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

Korkunç! FETÖ’cü askerlerin yaptığı işkenceler ortaya çıktı

Korkunç! FETÖ’cü askerlerin yaptığı işkenceler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A tipi kan grubuna sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili önemli açıklama

O kana sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili açıklama

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat! Akneden kistlere, egzamadan alerjiye…

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.