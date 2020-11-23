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Oxford'un Aşısı Yüzde 70 Oranında Koruma Sağlıyor

23.11.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Oxford'un Aşısı Yüzde 70 Oranında Koruma Sağlıyor

İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen yeni tip Corona virüsü COVID-19 aşısının yüzde 70 oranında koruma sağladığı açıklandı

İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen yeni tip Corona virüsü COVID-19 aşısının yüzde 70 oranında koruma sağladığı açıklandı. Aşının uygulama dozuna göre yüzde 90’a kadar koruma sağlayabileceği de belirtildi.

Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamada aşının gönüllüler üzerinde yapılan denemeleri neticesinde Corona virüsü salgınına karşı yüzde 70 oranında koruma sağladığının görüldüğü belirtildi. Uzmanlar aşının önce yarım daha sonra tam doz olarak uygulanması halinde koruyuculuk oranının yüzde 90’a kadar yükseldiğinin görüldüğünü açıkladı.

Oxford Üniversitesi Aşı Birim Yöneticisi Andrew Pollard yaptığı açıklamada, aşının milyonlarca insanın hayatını kurtaracağını ve insandan insana bulaşmasının önüne geçebileceğini söyledi.

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen aşının kolay depolanabilmesi ve maliyetinin daha düşük olmasının ciddi bir avantaj olduğu belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı gönüllü denemeleri aşamasında 20 bin kişiye yapıldı. Aşı İngiltere tarafından hali hazırda 100 milyon adet sipariş edilmiş durumda. Oxford’un aşısını da sipariş eden ülkeler arasında ABD de yer alıyor.

Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen aşının yüzde 95 oranında koruma sağladığı açıklanmış ancak aşının eksi 70 derece saklanması gerekliliği uygulanması konusunda sorunlar olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

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