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Oxford'un koronavirüs aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor

23.11.2020 14:10 | Son Güncelleme:
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Oxford'un koronavirüs aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının yüzde 70 koruma sağladığı bildirildi.

İngiltere'de ve Brezilya'da yürütülen klinik deneylerin sonuçlarına göre, İngiltere-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşı adayı yüzde 70 koruma sağlıyor. Klinik deneylerde herhangi bir ciddi yan etkinin ortaya çıkmadığı belirtildi. Araştırmalarda, aşı adayının yarım doz halinde vurulduktan bir ay sonra tam doz halinde vurulmasının yüzde 90 dolayında koruma sağladığı, bir ay arayla iki tam doz vurulmasının ise yüzde 62 dolayında koruma sağladığı ve iki değerin ortalamasının yüzde 70 dolayında olduğu ifade edildi.

AstraZeneca'nın yöneticilerinden Pascal Soriot, "Aşının etkisi ve güvenliği Covid-19'a karşı yüksek etki gösterdiğini ortaya koyuyor" dedi.

İngiltere normale dönmek istiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Matt Honcock, gelişmeyi "çok sevindirici haberler" sözleriyle yorumladı. Bakan, "100 milyon doz sipariş ettik, her şey yolunda giderse gelecek yıl aşıların sevkiyatı yapılacak" diye konuştu. İngiltere hükümeti, Paskalya'nın ardından ülkede normal hayata dönülmesini umuyor.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin aşı adayı, Pfizer&Biontech ile Moderna'nın aşı adaylarının ardından yüksek düzeyde koruma sağladığı açıklanan üçüncü aşı adayı. Diğer iki aşı adayının koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığı açıklanmıştı.

Klinik deneylerin ardından yüzde 90 koruma sağladığı açıklanan Alman Biontech şirketi ile ABD'li Pfizer şirketinin koronavirüs aşısı için ABD'de acil ruhsat süreci başlatılmıştı. Aşının ruhsat alması halinde, bu ABD'de kullanımına izin verilen ilk koronavirüs aşısı olacak. ABD ve AB'nin milyonlarca doz aşıyı şimdiden sipariş ettiği bildirildi.

Reuters,AFP/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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