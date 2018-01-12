MAGAZİN

Oxhan'a İrem Derici damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 5 saat önce

Menajer Özgür Aras, Asmalımescit’te gece kulübü açtı.

Oxhan adlı mekanın açılışına çok sayıda ünlü isim katıldı.

Gecenin yıldızı İrem oldu

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Özgür Aras, Asmalımescit’te hizmete giren yeni mekanı Oxhan’ı geçtiğimiz akşam partiyle açtı. 90’lar konseptli açılış daveti, ünlü isimleri bir araya getirdi.
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Davete katılanlar arasında Aynur Aydın, Burcu Biricik, Deniz Seki, Emre Kaya, Gökhan Keser, Gülben Ergen, Güliz Ayla, İrem Derici, Metin Hara, Nihat Odabaşı, Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Özay ve Yonca Evcimik de vardı. Mor renkli bir güneş gözlüğü takan Deniz Seki, “Bu gözlüğü umreye giderken aldım, uğuruna inandığım için bu gece taktım” dedi.
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Mekana Nihat Odabaşı ile gelen Gülben Ergen, “Aslında gece dışarı çıkmıyorum ama Oxhan ile tanışmaya geldim” dedi.
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İrem Derici, single sürprizini açıkladı: “14 Şubat’ta single çıkarıyorum. Adı ‘Hadi Gel’. ‘Kalbimin Tek Sahibine’den sonraki en iyi şarkım bu diyebilirim.”
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İrem Derici’nin sırtında İngilizce “Thug angel” (cani melek) yazlı dövme dikkat çekti.
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Suadiye
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Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara mesaj yazarken objektife takıldı.
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Rüzgar Erkoçlar, partiye eşi Tuğba Erkoçlar’la katıldı.
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Yonca Evcimik
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Hatice - Özgür İnal
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Didem Taslan
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Pelin Öztekin -Berk Uğuz
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Tuğba Özay
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İrem Derici oxhan

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