Oxhan'a İrem Derici damga vurdu!

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Davete katılanlar arasında Aynur Aydın, Burcu Biricik, Deniz Seki, Emre Kaya, Gökhan Keser, Gülben Ergen, Güliz Ayla, İrem Derici, Metin Hara, Nihat Odabaşı, Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Özay ve Yonca Evcimik de vardı. Mor renkli bir güneş gözlüğü takan Deniz Seki, “Bu gözlüğü umreye giderken aldım, uğuruna inandığım için bu gece taktım” dedi.