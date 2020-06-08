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OxygenOS için takvim değişikliği yapıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

Yeni arayüzünü üst seviyelere çıkarmak isteyen OnePlus OxygenOS için iyi bir ilerleme kaydetti. Firma bu yazılım modeli için yepyeni yayınlama politikası uygulayacak.

OxygenOS için takvim değişikliği yapıldı

Firmanın OxygenOS’un açık beta ve kapalı beta sürümlerini çok daha farklı bir tarih politikası ile yayınlayacağı söyleniyor. Konuyla ilgili sadece küçük birkaç detay verilse bile, genel bir harita çizilebiliyor.

PERİYOT 4'TEN 2'YE DÜŞTÜ

OnePlus şirketi, verdiği yeni takvimin söz konusu yapıları kararlı bir yapıya yükseltmek için yapıldığını söyledi ve OxygenOS’un kapalı beta sürümleri için yeni bir strateji izleyeceğini söyledi. Aylık periyotta bu güncelleme sürecinin 4’ten 2’ye düşürüldüğünü ifade etti.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE PAYLAŞILACAK

Firma tarafından yapılan açıklamalarda; OnePlus 8 için kapalı beta programının kısa süre içerisinde kullanıcılarla paylaşılacağı söylendi. OxygenOS için gelen yenilikler oldukça fazla ve tek bir beta sürümde yayınlanabilecek gibi değil. Çift kanallı ağ hızlandırıcı, geliştirilmiş hareket kısa yolları, gerçek zamanlı arka planlar, koyu tema, canlı altyazılar, Alexa gibi detaylardan oluştuğu özellikle belirtildi.

Tüm yeniliklerin, sürümlerde farklı özellikler eklenerek geliştirildiği de artık bilinen bir şey. Şirketin betalarla ilgili geliştirdiği yeni uygulamanın, hangi geri bildirimlerle karşılanacağı ve firmanın nasıl memnuniyet yaratacağı henüz soru işaretleri ile dolu. Sizce bu firma, yeni stratejisi ile kullanıcı memnuniyeti sağlayabilecek mi?

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