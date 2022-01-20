Oy Hakkı Yasasına Cumhuriyetçi Parti Engeli

Oy kullanma hakkını koruma tasarısını Çarşamba gecesi Senato'dan geçirmeyi başaramayan Başkan Joe Biden ve Demokrat Partililer, Kongre'de ağır bir yenilgi aldı. Başkan Biden ve Demokratlar, 2023 yılında Kongre'nin her iki kanadını da hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek Kasım ara seçimlerinden önce, oy kullanma hakkının korunmasını güçlendirmek için uzun süredir çaba sarfediyordu.

Senato'da art arda yapılan oylamalarda Cumhuriyetçi Partililer önce Demokratlar'ın oy kullanma hakkını koruma tasarısının geçirilmesini engelledi. Böylelikle Cumhuriyetçiler, bir yıldan az süre içinde beşinci kez tasarının oylanmasını engellemiş oldu.

Cumhuriyetçi Partili senatörler, tasarıyı engellemek için "filibuster" olarak bilinen kürsü işgali yöntemine başvurdu. Kürsü işgalini ortadan kaldırmak için bir tasarının 100 sandalyeli Senato'da en az 60 kabul oyu alması gerekiyor. ABD Senatosu'nda şu anda Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer 50'şer sandalyeye sahip.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Partili Chuck Schumer, bunun üzerine kürsü işgali uygulamasını kaldırmak için harekete geçti. Ancak bu sefer iki Demokrat Partili, Batı Virginia Senatörü Joe Manchin ve Arizona Senatörü Kyrsten Sinema, kürsü işgali uygulamasın kaldırılmasına karşı çıkarak oy kullanma hakkının korunması tasarısına bir darbe daha indirdi.

Kısıtlı seçim reformu gündemde

Kongre'nin odağı bu kez kapsamı çok daha kısıtlı seçim reformlarının geçirilmesi için partilerüstü birlik sağlamaya çevrildi. Çok sayıda uzman, Cumhuriyetçi Parti'nin egemen olduğu eyaletlerin meclislerinden geçirilen seçme hakkı yasalarının özellikle siyah, Latin kökenli ve yoksul seçmenlerin sandığa gitmesini zorlaştırmayı amaçladığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Partili Utah Senatörü Mitt Romney, bir grup senatörün Cuma günü biraraya gelerek partiler üstü bir girişim başlatmayı ele alacaklarını söyledi.

Senatörlerin önerdiği bazı değişiklikler için, şimdiden Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ve medeni hak savunucusu örgütleri, seçimlerde sandık başına gitmeyi kolaylaştırma gereksinimini karşılamaktan uzak olduğu yorumunu yapıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Schumer, kürsü işgali uygulamasının kaldırılması için yapılan oylama öncesinde "Seçmeni sindirme çukuruna düşmeyelim, bize oy pusulalarımızı verin" şeklinde bir çağrı yapsa da kendi partisinin iki senatörü, Manchin ve Sinema'yı ikna etmeyi başaramadı.

Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell da kürsü işgali uygulamasında değişiklik yapılmasına karşı uyarıda bulundu ve "Ülkenin dört bir yanında hiziplerin başlattığı yangınlar alev alev" dedi.

McConnell, kürsü işgali kuralının değiştirilmesinin "kısa vadeli güç elde etmek için Senato'nun parçalanmasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

Ancak McConnell, 2016-2020 yılları arasında önce eski Başkan Barack Obama'nın Anayasa Mahkemesi üyesi Yargıç Antolin Scalia'nın ölümü üzerine boşalan koltuğa aday gösterdiği Yargıç Merrick Garland'ın engellenmesi, sonra da eski Başkan Donald Trump'ın mahkeme üyeliğine aday gösterdiği üç yargıcın onaylanması için kürsü işgali kuralını devre dışı bırakmıştı.

Şimdiyse 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamının, Senato'nunsa üçte birinin yenileneceği Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde partizan çekişmenin daha da kızışması bekleniyor.

Bernie Sanders’tan çağrı

Demokrat Partililer'in yanında saf tutan Vermont eyaleti bağımsız senatörü Bernie Sanders, Çarşamba gece geç saatlerde Senato'yu terk ederek gazetecilere partinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Senatör Sanders, Senato Çoğunluk Lideri Schumer'a, reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi, yaşlı vatandaşların yararlandığı sağlık hizmetleri programı Medicare'in kapsamının genişletilmesi ve çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi kamuoyu tarafından desteklenen girişimleri oylamaya sunması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi'nden geçen ancak Senato engeline takılan oy hakkı tasarısı, kayıtlı her seçmenin posta yoluyla oy pusulası talep etmesini sağlayacak asgari federal oy kullanma standartları getirilmesini öngörüyordu. Tasarı ayrıca erken oy kullanma sürecinin seçim gününden en az iki hafta önce başlamasını ve birçok bölgede oy kullanmayı kolaylaştırmak için posta yoluyla talep edilen oy pusulalarının atılacağı kutu kullanımının yaygınlaştırılmasını öneriyordu.

Demokrat Parti'nin tasarısı eyaletlerdeki Kongre seçim bölgelerinin sınırlarının her on yılda bir yeniden çizilmesinde partizan yaklaşımların oynadığı rolü ortadan kaldırmayı da amaçlıyordu.

Demokratlar, oy hakkı tasarısının 6 Ocak 2021'de eski Başkan Trump yandaşlarının ABD Kongresi'ne düzenlediği baskın sonrasında zedelendiğini söyledikleri demokrasiyi güçlendireceğini öne sürüyordu.

Kongre'de ve ülke çapında derin kutuplaşmaya dikkat çeken Cumhuriyetçiler ise Demokratlar'ın oy kullanma hakkı üzerinden bir kriz yarattığını, eyaletlerin seçimleri nasıl yaptığına müdahale etmenin gereksiz olduğunu savunuyor.

