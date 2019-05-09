İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'de görüldü ve iptal edildi." dedi. Yıldırım, Pendik Sanayici ve İş adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, bir seçimin geride kaldığını, Türkiye'nin her tarafında belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve muhtarların seçildiğini söyledi. Seçimler bitmesine rağmen İstanbul seçiminin uzun sürede gündemde kaldığını belirten Yıldırım, "İstanbul seçimlerinde maalesef sandık ve sonrasında bazı usulsüzlükler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar oldu. Bununla ilgili partimiz, ilçe, il, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) hukuk mücadelemizi verdik." diye konuştu. Binali Yıldırım, seçimde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle asıl kendilerinin mağdur olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Çok açık konuşuyorum. Biz gürültü, patırtı yapmadık. Biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuka intikal ettiyse onun sonucunu sessizce beklemek gerekir. Bizim suskunluğumuzu maalesef farklı bir şekilde yorumlayanlar oldu. Neden mağduriyet oldu, size söyleyeyim. Eğer bir mağduriyet olmasaydı, açılan, iptal oyların sayılması, benim oyların başka bir adaya kaydırılarak yazılması ve bu gibi konularda sadece oyların yüzde onu sayıldı aradaki fark yarıdan aşağıya indi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! İmamoğlu: Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum DÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyo

Soruyorum size, birbirine yakın oy almış iki adamız, eğer iptal olduysa yanlışlık yapıldıysa ikisine de aynı olması lazım. Çünkü aradaki oy farkı binde bir buçuk. Binde bir buçuk oy. 850 bin oy sayıldı. Benim oylarımda artma var, onunkinde azalma var. Kim mağdur? 29 bin oydan 13 bin 729 oya düştü. Ne kadar sayıldı? 850 bin sayıldı. Bu da toplam oy verenlerin yüzde 10'u demektir. Biz ısrarla dedik ki bu oylar yeniden sayılsın. Burada çok büyük hatalar, büyük düzensizlikler, hileler var, oy hırsızlığı var. Maalesef bu talebimiz kabul edilmedi. CHP buna itiraz etti ve YSK reddetti." - "Meydanı boş buldular" Binali Yıldırım, oyların tamamı sayılsaydı en az 60 bin oyla sandıktan birinci çıkanın kendileri olacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bunun hesabı belli. Yüzde 10'unda 16 bin oy eksildiyse, yüzde 90'ında ne kadar oy eksilecek onun hesabını siz iş adamı olarak kolayca yapabilirsiniz. Bütün bunlar sandık kurullarının, başkanlarının yanlış, kanunlara uymayan şekilde teşkili. Sadece 123 imzasız boş seçim sayım sonuç tutanağı var. İmzalanmamış veya bomboş ama oylar işlenmiş. Neye göre işlenmiş? Bunları da topladığınız zaman 42 bin oy ediyor. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'de görüldü ve iptal edildi. Esasında YSK'ye yükleniyorlar. 'Efendim hukuk yok. YSK gasbetti, seçimi elimizden aldı.' Ben de soruyorum Pendiklilere, siz de oy verdiniz. Ankara'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Antalya'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Mersin'de seçim oldu kazandınız, hukuk var. Adana'da kazandınız, hukuk var. İstanbul'da hileniz, oy hırsızlığınız ortaya çıktı, 'hukuk yok' diye bas bas bağırıyorsunuz. Bu reva mıdır?