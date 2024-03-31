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  4. Oy kabininde çektiği bu fotoğraf çok konuşuldu! "Gereksiz masraf..."

Oy kabininde çektiği bu fotoğraf çok konuşuldu! "Gereksiz masraf..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 14:05
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31 Mart geldi çattı. Vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın ediyor. Ülke genelindeki seçimler hala devam ederken ilginç kareler de gelmeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaşın oy kabininde çektiği fotoğraf gündem oldu.

Oy kabininde çektiği bu fotoğraf çok konuşuldu! "Gereksiz masraf..."

Türkiye genelinde 81 ilde devam eden seçimlerden ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Sıradışı kostümleriyle seçime gidenler, sandık başında yaşanan kavgalar ve diğer birçok olay şu anlık seçimlere damga vurdu. Son olarak bir sandıktan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

"GEREKSİZ MASRAF" DİYEREK BU MESAJI BIRAKTI

Oy kabinine giren vatandaşın çektiği fotoğrafta muhtarlığın gereksiz olduğunu ifade ettiği bir not görüldü.

Vatandaşın notunda şu satırlar yer aldı:

"Büyükşehirlerde muhtar olmasın, sadece köylerde olsun! Gereksiz masraf"

büşükşehir


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