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Oy kavgasında ölen muhtar adayı ve kardeşleri dualarla defin edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’te seçim günü okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada ölen muhtar adayı Süleyman Kaplan ve 2 kardeşi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi’nde mevcut mahalle muhtarının oğlu C.O ile rakip muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında çıkan tartışmada, Süleyman Kaplan(43), kardeşleri Adem Kaplan(29) ve Eyüp Kaplan(34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gaziantep’te seçim günü okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada ölen muhtar adayı Süleyman Kaplan ve 2 kardeşi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi’nde mevcut mahalle muhtarının oğlu C.O ile rakip muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında çıkan tartışmada, Süleyman Kaplan(43), kardeşleri Adem Kaplan(29) ve Eyüp Kaplan(34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi ile etkisiz hale getirilen C.O, ise ağır yaralı olarak Şehitkamil devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi Cenazeler, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Kaplan kardeşler, Bahattin Nakıboğlu camisinde kılının öğle namazına müteakiben dualarla defin edildi

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