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Oy kullanabilmek için 15 bin lira yol parası ödeyip Azerbaycan’dan geldi!

28.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan’dan İstanbul’a oy kullanmaya gelen kişi yolculuk için 15 bin TL ödediğini ifade ederek, herkesi oyunu kullanmak için sandığa davet etti.

Oy kullanabilmek için 15 bin lira yol parası ödeyip Azerbaycan’dan geldi!

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Sultanbeyli’de Hatice Türkeri isimli bir vatandaş ise oyunu kullanmak için Azerbaycan’dan İstanbul’a geldi. Yolculuk için 15 bin TL ödediğini belirten Türkeli, herkesi oyunu kullanmak için sandığa davet etti.

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Hatice Türkeri, “10 gün önce ben Azerbaycan’a gittim Azerbaycan’da işlerim var çalışıyordum. Bu perşembe geri dönmem lazımdı ama bir oy bir oydur dedim 15 bin TL vererek Türkiye’ye tekrar geri döndüm. En kısa zamanda tekrar biletimi alıp Azerbaycan’a dönüp işlerimi halledip tekrar perşembe günü ülkeye geri döneceğim. Herkesin oy kullanmaya davet ediyorum ben 15 bin TL bedel ödeyerek buraya geldim. Herkes evinden çıkıp lütfen oyuna sahip çıksın” dedi. (İHA)

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