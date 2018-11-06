Oy Kullanana Bedava Bisiklet ve İndirimli UBER

New York kentinin Rockaway ve Staten Island bölgesinde kiralık bisiklet hizmeti veren Lime firması da seçim günü kendi bölgelerinde oy kullanan seçmenlerden para almıyor.

Bir diğer taşımacılık firması Lyft ise ara seçimlerde New York’ta oy kullanan seçmenlere yüzde 50 indirim yapıyor.

Siyasi partilerin Amerikan vatandaşlarını sandığa götürmek için yürüttüğü kampanyalar dışında birçok şirket ve küçük işletmeler de düzenledikleri seçim günü kampanyalarıyla sandığa katılımı arttırmaya çalışıyor.

ABD’de ara seçimlerde oy kullanma oranının önceki seçimlere göre yüksek olacağı tahmin ediliyor. Erken kullanılan oy oranlarındaki artış siyasi gözlemcilerin bu yöndeki tahminlerini güçlendiriyor.

Getaround araç kiralama firması da seçim günü oy kullanmak için araba kiralayacak seçmenlere günlük araba kiralama bedelinden 10 dolarlık indirim yapıyor. Zipcar araç kiralama firması da seçmenlerin kiraladıkları arabalarda 20 dolarlık indirim yapıyor.

Oy kullananlara indirimli yemek

Büyük işletmeler dışında birçok irili ufaklı restoran ve bar da New York’ta sandığa giden seçmenler için kampanyalar başlattı. Kampanya başlatan restoranlar, oy kullanan seçmelerin hesap toplamından yüzde on ile yüzde yirmi arasında indirim yapıyor. Seçim kampanyası başlatan birçok bar da oy kullanan seçmenlere belirli oranlarda fiyat indirimi yapıyor ve bedava içki veriyor.

