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Oy kullandığı okulda hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam yaşamını yitirdi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.

Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Konya okul bahçesi oy kullanımı yaşlı adam

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