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Oy kullandığı okulda hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Oy kullandığı okulda hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Serinevler Mahallesi'nde ikamet eden Feramus Merdan (62), oy kullanmak için Şehit İsmet Kayar Ortaokulu'na geldi.

"1124" No'lu sandıkta oy kullanan Merdan, başka bir sandıkta görevli olan kızını görmeye giderken okulun koridorunda fenalaşarak yere yığıldı.

Merdan'a ilk müdahaleyi, oy kullanmak üzere okulda bulunan hemşirelik mezunu Mehmet Göğebakan yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merdan kurtarılamadı.

Daha önce bypas ameliyatı geçirdiği öğrenilen evli ve 4 çocuk babası Merdan'ın, Serineveler Mahallesi Muhtar adayı Mustafa Yüksel'in listesinde aza olarak yer aldığı belirtildi.

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Gaziantep islahiye kalp krizi oy kullandığı okulda hayatını kaybetti

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