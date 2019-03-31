Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren kadın öldü

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, oy verme işleminin ardından okul bahçesinde kalp krizi geçirip, yere yığılan Ayşe Cirayapar (69), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kuyucak ilçesinin kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki Ovacık İlkokulu'nda, saat 16.00 sıralarında, oyunu kullanan Ayşe Cirayapar, evine dönmek üzere bahçeye çıktı. Bu sırada fenalaşan Cirayapar, aniden yere yığıldı. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cirayapar'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılıp, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Cirayapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

