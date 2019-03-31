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Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı.

Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı, hastanede öldü

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kadınhanı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanmak üzere Cumhuriyet İlkokulu'na gitti. 1046 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükkaraca, okul bahçesinde aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca'yı ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Osman Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı, hastanede öldüOy kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı, hastanede öldüOy kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı, hastanede öldü

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