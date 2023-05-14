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Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

14.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında korkutan bir olay yaşandı. Sınıfın tavanından kopan beton sıva parçaları, sandık müşahitlerinin üzerine düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

Korkutan olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

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"2 MÜŞAHİT BAŞINDAN YARALANMIŞ"

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu.

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Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

DHA

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