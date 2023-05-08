OY KULLANMA SAATLERİ 2023: 14 Mayıs'ta oy kullanma saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YSK açıkladı

Oy kullanma işlemine dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. 18 yaşını dolduran ve kısıtlı durumda olmayan vatandaşlar Pazar günü sandık başına giderek ve oy kullanacaklar. 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde uyulacak kurallar Resmi Gazete 'de yayınlandı. Peki, 14 Mayıs'ta oy kullanma saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte oy kullanma işlemine dair tüm detaylar...

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 14 Mayıs seçimlerinde, seçmenler saat 08:00 itibariyle oy vermeye başlayabilecek. Oy kullanmak için belirlenen son saat ise 17:00 olarak açıklandı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü yurt genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yeniden 08:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.

YSK tarafından alınan karara göre seçimin ardından saat 18:00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum içeren haber yayınlamak yasak olacak.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşının üzerinde olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur;

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

