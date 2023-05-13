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OY KULLANMA SAATLERİ 2023: Oy kullanma saati kaçla kaç arasında? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy kullanma saatleri

12.05.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanma saatleri seçmen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye'de genel seçimler yapılacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm yurtta seçmenler sandık başına gidecek. Oy kullanma işleminin ardından sonuçlar saat 21:00 itibariyle açıklanmaya başlayacak. Peki, oy kullanma saatleri kaçla kaç arasında? İşte 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy kullanma saatleri..

OY KULLANMA SAATLERİ 2023: Oy kullanma saati kaçla kaç arasında? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy kullanma saatleri

Oy kullanma saatinin kaçla kaç arasında olduğuna dair sorgulamalar hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Oy verme işlemleri 14 Mayıs sabahı başlayacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08:00’de başlayacak. Seçmenler saat 17:00'a kadar oy kullanabilecekler.

OY KULLANMA SAATİ KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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BU BELGELERE DİKKAT

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRİLMEYECEK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

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