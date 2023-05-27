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OY KULLANMA SAATLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ: Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? 28 Mayıs seçimleri oy kullanma saatleri

26.05.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanma saatlerinin kaçta başlayıp kaçta sona ereceği merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanma saatleri başta olmak üzere seçime dair detaylar vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy verme saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

OY KULLANMA SAATLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ: Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? 28 Mayıs seçimleri oy kullanma saatleri

Oy kullanma saatleri merak konusu oldu. Yarın (28 Mayıs Pazar) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşecek. Tüm yurtta seçmenler sandığa giderek oy kullanacak. Seçime günler kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

OY VERME SAATLERİ 2023

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

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Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı 2. tur genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

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HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

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Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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