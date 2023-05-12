OY KULLANMA SAATLERİ: Oy kullanma saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy kullanma saati

Oy kullanma saatinin kaçta başlayıp, kaçta bittiği merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçim günü kullanma saatleri araştırılıyor. Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08:00’de başlayacak. Seçmenler saat 17:00'a kadar oy kullanabilecekler.

OY KULLANMA SAATİ KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

BU BELGELERE DİKKAT

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRİLMEYECEK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

