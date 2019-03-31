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Oy kullanmak için Avustralya'dan geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

AVUSTRALYA'da yaşayan İbrahim Kazal (61) seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Oy kullanmak için Avustralya'dan geldi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - AVUSTRALYA'da yaşayan İbrahim Kazal (61) seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.
Yirmi yıldan bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan, ticaretle uğraştığını söyleyen İbrahim Kazal, yerel seçimlerde oyunu kullanmak için önceki gece Türkiye'ye geldiğini belirtti. Oy kullanmak için yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden İbrahim Kazal, oy masrafları için 12 bin TL harcadığını, oyunu Darıca 60. Yıl Ortaokulu'nda kullandığını belirtti.
İki gün sonra tekrar Avustralya'ya dönüş yapacağını söyleyen İbrahim Kazal, "Ben sadece oy için değil, 26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü için de gelirim. Ben Cumhuriyet için, Atatürk için oy kullanırım. Biz Cumhuriyet'in kazandığı toprakların insanlarıyız" dedi.

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Oy kullanmak için Avustralya'dan geldi

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