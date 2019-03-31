HABER

Oy kullanmaya ambulansla getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

İZMİT'te yaşayan Naime Köroğlu, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hasta nakil ambulansıyla okula getirilerek, yerel seçim için oy kullanması sağlandı.

Oy kullanmaya ambulansla getirildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te yaşayan Naime Köroğlu, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hasta nakil ambulansıyla okula getirilerek, yerel seçim için oy kullanması sağlandı.
İzmit'te oy verme işlemi, saat 08.00'de başlarken, seçmenler, oy kullanmak için sandık başlarına gitti. Evlerinden çıkamayacak olanlar için Kocaeli genelinde seyyar sandıklar hazırlanırken, ambulansla taşınabilecekler için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansları kullanıldı. Bel fıtığı olduğu için hasta nakil ambulansıyla İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Naime Köroğlu, sedyeyle okula taşınarak, 1095 No'lu sandıkta oyunu kullanması sağlandı. Oy verdikten sonra tekrar ambulansla evine götürülen Köroğlu, "Belim ağrıyordu, oyumu kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.
Ambulansla okula getirilen Naime Köroğlu'nun oğlu Erhan Gökçimen ise "Annem bel fıtığından ameliyat oldu. Rahatsız olduğu için gerekli yerlere başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar, Büyükşehir Belediyesi ambulans temin etti. Oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yapmış oldu" diye konuştu.
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek, oyunu kullanan Hünkar Dönmez (86) de "Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. Yaşım 86. Hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın en hayırlısı olsun inşallah. Kendimiz iki arkadaş geldik. Bastonumuza tutuna tutuna gelip oyumuzu kullandık. Ben 60 senedir İzmit'te yaşıyorum. Her seçimde mutlaka oyumu kullanırım. Bu benim vatandaşlık görevim. Allah nasip ederse bir sonraki seçimde de oy kullanmak isterim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Oy kullanmaya ambulansla getirildiOy kullanmaya ambulansla getirildiOy kullanmaya ambulansla getirildiOy kullanmaya ambulansla getirildi

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
93 yaşında sandık başına gitti93 yaşında sandık başına gitti
Yozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurduYozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlileri mahsur kaldı! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.