HABER

Oy kullanmaya ambulansla gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, hastalar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hastalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları yere ambulanslarla götürüldü.

Kentte o kullanmak isteyen hastalar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından evlerinden ve hastanelerden alınarak, ambulanslarla sandık başına taşındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Hanife Sivritepe, talebi üzerine refakatçisi oğlu Recep Sivritepe ile birlikte 112 ekipleri tarafından ambulansla oy kullanacağı Şehit Murat Saraç İlkokuluna götürüldü.

Burada 3 görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedye ile oy kullanacağı sınıfa taşınan Sivritepe'ye, sandık görevlileri tarafından öncelik tanındı ve Sivritepe tercihini yaptı.

İşlemleri tamamlanan Hanife Sivritepe, 112 Acil Servis personelince, ambulansla tedavisinin yapıldığı hastaneye geri götürüldü.

- "Oy kullanmayı kendim istedim"

Hanife Sivritepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanmaya ambulansla gitmeyi kendisinin istediğini belirterek, uygulama dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Sivritepe, "Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Annesine refakat eden Recep Sivritepe de "112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkan sağlandığı için Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
İbrahim Tatlıses oyunu İzmir'de kullandıİbrahim Tatlıses oyunu İzmir'de kullandı
Mersinliler, sandık başına gitti (2)Mersinliler, sandık başına gitti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 ekipleri

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem

Denizli'de şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.