Oy kullanmaya ambulansla götürüldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde rahatsızlığı bulunan Ayşe Kayın (70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı. Çorlu'da yaşayan Ayşe Kayın, rahatsızlığı nedeniyle evinden ambulansla alınarak Atakent Ortaokulu'na götürüldü. Görevliler tarafından ambulanstan indirilip, sedye ile sandık başına götürülen Kayın, 1548 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Ayşe Kayın, oyunu kullandıktan sonra yine ambulansla evine götürüldü. Çorlu'da rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan Naciye Türk de görevlilerin götürdüğü sandıkta oyunu kullandı.

