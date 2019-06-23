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OY KULLANMAYA BAVULLARIYLA GELDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor. Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Şair Nedim Ortaokulu’nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti. Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, "Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim" dedi.
Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.

Görüntü Dökümü:
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-Oy kullanmak için gelen yaşlılar
-Yaşlıların beklemesi
-Vatandaşların oy sıralarını kontrol etmeleri
-Oyların kullanılması
-Yaşlıların oy kullanmaya gelmesi
-Tekerlekli sandalyedeki yaşlı kadın
-Valiziyle oy kullanan vatandaşlar
-Valiziyle gelen Zeynep Sulopaşa ile röp
-Kucağındaki bebeğiyle oy kullanmaya gelen seçmen
-Genel ve detaylar

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