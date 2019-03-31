Oy kullanmaya giderken araba çarptı

Bursa’da oy kullanmaya giden 85 yaşındaki yaşlı kadına, karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Suzan İrkilmez (85), oy kullanacağı okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada ehliyetsiz olduğu öğrenilen K.F.’nin kullandığı plakalı aracın aynası kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda kendini yerde bulan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar yetişti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Suzan İrkilmez’in ayağında ve kalçasında kırıklar meydana geldiği öğrenildi.



