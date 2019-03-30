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Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 19:17 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, yerel seçimlerde oy kullanmak için Tokat'a giden vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tekeri patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yarın gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanmak için İstanbul'dan Tokat'a giden vatandaşları taşıyan Ali K. (49) idaresindeki 34 LZY 866 plakalı minibüs, otoyolun Ankara istikameti Büyükmelen mevkisinde tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 17 kişi, sağlık ekiplerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

- Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, yerel seçimlerde oy kullanmak için Tokat'a giden vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce istanbul Tokat

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