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  4. Oy kullanmaya gittiği okulda kalp krizi geçirmişti... Kahreden haber!

Oy kullanmaya gittiği okulda kalp krizi geçirmişti... Kahreden haber!

15.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yusuf Başdağ (70), oy vermek için gittiği okul bahçesinde dün kalp krizi geçirdi. Yusuf Başdağ, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen gece yaşamını yitirdi. Başdağ'ın Türkmen Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedileceği öğrenildi.

Oy kullanmaya gittiği okulda kalp krizi geçirmişti... Kahreden haber!

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya gittiği Atatürk Ortaokulu bahçesindeki bankta otururken, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Başdağ, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Başdağ, tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti. Başdağ, Türkmen Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında defnedilecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın

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