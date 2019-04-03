Oy kullanmaya gittiler, HDP'den sandık başkanı olduklarını öğrendiler

Merkez Şehitkamil ilçesi İncesu Mahallesi'nde yaşayan 20 kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için ellerindeki seçmen kağıtlarıyla mahalledeki Şehit Orhan Günay İlkokulu'na gitti. Buradaki sandık görevlileri, 20 kişiye, başka okullarda HDP'den sandık görevlisi olarak gösterildiklerini söyleyerek, bu okullarda oy kullanmaları gerektiğini iletti. Haberleri olmadan üyesi dahi olmadıkları HDP'den kent merkezinin çeşitli bölgelerindeki okullarda sandık görevlisi yapıldıklarını öğrenen 20 kişi, bu nedenle oy kullanamadı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek istediklerini belirten seçmenler, bu haklarının ellerinden alındığını belirterek Gaziantep Adliyesi'nin yolunu tuttu. Seçimlerde kaybeden muhtar adayı Memik Demirbaş ile 20 kişi, bilgileri olmadan kendilerinin HDP’ye sandık görevlisi olarak gösterilmesinde parmağı olduğunu öne sürdükleri rakip aday mevcut muhtar Mustafa B. ve bu parti hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP ile alakaları olmadıkları halde sandık görevlisi olarak gösterildiklerini ve bu nedenle oy kullanamadıklarını belirten vatandaşlardan Celal Aksoy, "Pazar günü oy kullanmak için okula gittim. Sandık başkanı bana oy kullanamayacağımı söyledi. Benim HDP'den sandık görevlisi olduğumu söyledi. Terör örgütü ile iltisaklı olan HDP ile ilgim yok ve beni nasıl sandık görevlisi yaptılar, bilmiyorum. Oyumu kullanmamı engelleyen ve rızam dışında beni sandık görevlisi yapan kişilerden ve HDP'den şikayetçiyim" dedi.

'ÖĞRENİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADIM'

Oy kullanmaya gittiği okulda kentin farklı bir noktasında HDP'nin sandık başkanı olarak gözüktüğünü öğrenince şok yaşadığını belirten Nuri Demirbaş ise, "Oyumu kullanmak için sandığa gittiğimde sandık görevlisi bana oyumu kullanamayacağımı söyledi. Benim bir siyasi partide sandık görevlisi olduğumu, oyumu da orada kullanacağımı söyledi. Bize oy kullandırtmadılar. Bu olayı araştırdığımızda HDP'den sandık başkanı olduğumuzu öğrendik. Benimle birlikte 20 kişi aynı bu durumda. Vatandaş olarak haklarımızı aramaya geldik. Gerekli yerlere şikayetimizi de yaptık" diye konuştu.