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Oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

MERSİN'de yaşayan, bedensel engelli Selim Koyuncu (50), oy kullanacağı okula tekerlekli sandalyesiyle geldi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yaşayan, bedensel engelli Selim Koyuncu (50), oy kullanacağı okula tekerlekli sandalyesiyle geldi. Engelli asansöründe görevli olmaması nedeniyle merdivene yönelen Koyuncu, binaya görevliler ve çevredekiler tarafından taşındı. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde oturan, bedensel engelli Selim Koyuncu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Yalınayak Ortaokulu'na tekerlekli sandalyesiyle geldi. Engelli asansöründe görevli olmaması nedeniyle merdivene yönelen Koyuncu'yu, görevliler ve çevredekiler binaya taşıdı. 2313 numaralı sandıkta oy kullanan Selim Koyuncu, "Her insanın oyunu kullanmasını isterim. Her kim olursa olsun, herkesin bir görüşü vardır. O yönde oyunu kullanmasını isterim; çünkü bu her zaman olan bir şey değil. Herkesin seçimin yapması gerekir. Kimin ileri gitmesi isteniyorsa o insanın ileri gitmesi için oy kullanılması gerekir" dedi.

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